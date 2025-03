KREIS NEUWIED – Dilorom Jacka neue Vorsitzende des Kreis-Migrationsbeirats – Gremium hat sich für die nächsten fünf Jahre aufgestellt – Eyad Asfour und Rojin Heddo als stellvertretende Vorsitzende gewählt

Dilorom Jacka heißt die neue Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration im Landkreis Neuwied. Diese Entscheidung traf das neugewählte Gremium auf seiner Konstituierenden Sitzung im Kreishaus unter Vorsitz von Landrat Achim Hallerbach.

Auf dem Beiratsparkett im Kreis, dem insgesamt zehn gewählte Mitglieder und fünf weitere vom Kreistag berufene Mitglieder angehören, ist Dilorom Jacka keine Unbekannte. Die Neuwiederin hatte dem Beirat bereits vor einigen Jahren schon einmal angehört und auch über einige Jahre den Vorsitz geführt.

Zu den weiteren personellen Weichenstellungen zählen die Wahl von Eyad Asfour, der ebenfalls langjährige Beiratserfahrung hat, und Rojin Heddo als stellvertretende Vorsitzende.

In der Arbeitsgemeinschaft der Migrationsbeiräte in Rheinland-Pfalz (AGARP) ist der Landkreis Neuwied zukünftig durch Hans-Peter Groschupf, Raffaele Zampella und Iryna Zhadan vertreten. Darüber hinaus nehmen im Kreis-Jugendhilfeausschuss Raffaele Zampella und seine Stellvertreterin Olga Deinega die Interessen ausländischer junger Menschen wahr.

„Als gestaltender Akteur der lokalen Politik vertritt der Beirat die Belange der zugewanderten Bevölkerung. Seine Aufgabe ist es, die Integration und das gleichberechtigte Zusammenleben der in dem Landkreis wohnenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen zu fördern“, beschreibt Landrat Achim Hallerbach den Auftrag des Beirats. Vom Landrat wurden die Mitglieder des Beirats auch auf die ihnen obliegenden Rechte und Pflichten wie Schweigepflicht, besondere Treuepflicht und Sonderinteresse verpflichtet.

Neben diesen wichtigen personellen Weichenstellungen für die Zukunft war es Landrat Achim Hallerbach ein ganz besonderes Anliegen, den ausgeschiedenen Beiratsmitgliedern für ihr Engagement „Dankeschön“ zu sagen. Monem Albatran, Prof. Dr. Wolfgang von Keitz, Karl-Heinz Wölbert und Herbert Woidtke hatten dem Beirat über unterschiedlich lange Zeit angehört. „Sie waren in herausfordernden Zeiten wie beispielsweise im Rahmen der Flüchtlingswellen wichtige Impulsgeber, verlässliche Ansprechpartner und engagierte Akteure“, sparte der Landrat nicht mit Anerkennung. Die inhaltlichen Schwerpunkte seiner Arbeit in den nächsten fünf Jahren wird der Beirat in seiner nächsten Sitzung am 28. April 2025 konkretisieren – dann unter Vorsitz von Dilorom Jacka.

Foto: 1: Der im November dieses Jahres neugewählte Beirat für Migration und Integration im Landkreis Neuwied hat auf seiner Konstituierenden Sitzung personelle Weichenstellungen bis ins Jahr 2029 mit Dilorom Jacka als neuer Vorsitzenden vorgenommen. Foto: Kerstin Schwanbeck-Stephan / Kreisverwaltung Neuwied

Foto: 2: Landrat Achim Hallerbach war es ein ganz besonderes Anliegen, den ausgeschiedenen Beiratsmitgliedern für ihr Engagement „Dankeschön“ zu sagen. Monem Albatran, Prof. Dr. Wolfgang von Keitz, Karl-Heinz Wölbert und Herbert Woidtke (von links) hatten dem Beirat über unterschiedlich lange Zeit angehört. Foto: Kerstin Schwanbeck-Stephan / Kreisverwaltung Neuwied