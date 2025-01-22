KREIS NEUWIED – Digital-Kompass hilft Unternehmen bei Digitalisierung und KI – Das Digimit² Kompetenzzentrum der Hochschule Koblenz und der Landkreis Neuwied bauen ihre Zusammenarbeit noch weiter aus

Das Digimit² Kompetenzzentrum der Hochschule Koblenz und der Landkreis Neuwied bauen ihre Zusammenarbeit noch weiter aus. Mit dem Unterstützungsangebot „Digital-Kompass“ erhalten Unternehmen im Landkreis Neuwied ab sofort eine unkomplizierte Möglichkeit, sich zu Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI) helfen zu lassen.

In einer initialen 20 bis 30 Minuten langen Online-Sprechstunde erhalten Betriebe eine erste Einschätzung zu ihren digitalen Fragestellungen; zudem werden mögliche nächste Schritte erläutert. Das Angebot richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die Orientierung bei Themen wie Automatisierung, digitalen Geschäftsprozessen oder dem Einsatz von KI suchen.

„Die Digitalisierung ist ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit unserer regionalen Wirtschaft“, betont Landrat Achim Hallerbach. „Durch die Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz schaffen wir im Landkreis Neuwied, der ja einer der wirtschaftsstärksten Landkreise in Rheinland-Pfalz ist, eine wichtige Anlaufstelle für Unternehmen, die ihre Prozesse modernisieren und neue Technologien nutzen möchten.“

Die Unterstützung durch das Kompetenzzentrum DigiMit² endet nicht mit einem ersten Gespräch. Unternehmen werden auch darüber hinaus bei der Umsetzung konkreter Digitalisierungsvorhaben begleitet. So wurden im Landkreis Neuwied in den vergangenen Jahren beispielsweise Betriebe bei der Einführung eines CRM-Systems (Customer Relationship Management zur Verwaltung aller Interaktionen des Unternehmens mit aktuellen und potenziellen Kunden) oder eines neuen Warenwirtschaftssystems unterstützt.

Eine aktuelle Untersuchung von Prof. Dr. Holger Reinemann, wissenschaftlicher Leiter des Projekts, zeigt zudem, dass Unternehmen in der Region großes Interesse an KI haben: 176 Unternehmen nahmen daran teil, unter anderem aus dem Landkreis Neuwied.

„Viele Unternehmen erkennen das Potenzial digitaler Technologien und von KI, wissen aber noch nicht genau, wo sie anfangen sollen. Mit dem Digital-Kompass helfen wir dabei, passende Anwendungsfälle zu identifizieren und erste Schritte zu planen“, erklärt Professor Dr. Holger Reinemann.

Bereits in der Vergangenheit arbeiteten Landkreis und Hochschule bei Veranstaltungen und Projekten eng zusammen, etwa bei der Robotic Convention 2025 oder beim Einsatz des mobilen Digitalisierungslabors DigiTruck bei Unternehmen in der Region.

Harald Schmillen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied, und Hendrik Solscheid, Geschäftsführer des DigiMit² sind überzeugt: „Mit dem Digital-Kompass möchten wir Unternehmen im Landkreis Neuwied eine einfache Orientierung bieten, damit sie Digitalisierung und KI gezielt für ihre Zukunft nutzen können.“

Unternehmen können einen Termin für den Digital-Kompass kostenfrei per E-Mail vereinbaren. Der E-Mail-Kontakt lautet wie folgt: digimit2@hs-koblenz.de