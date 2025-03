KREIS NEUWIED – Ältere Mitmenschen in Bewegung halten – Das Gesundheitsamt des Landkreises bietet auch 2025 eine kostenfreie Schulung zum Bewegungsbegleiter an

Wer sich gerne bewegt und gut dabei fühlt und wer zugleich Interesse und Zugang zu älteren Menschen besitzt, findet in der Ausbildung als Bewegungsbegleiterin und Bewegungsbegleiter vielleicht das passende Betätigungsfeld. Das Gesundheitsamt des Landkreises bietet dementsprechend auch in diesem Jahr 2025 eine kostenfreie Schulung an.

„Um die Lust an Bewegung bei älteren Menschen wieder zu wecken und zu mehr Bewegung im Alltag zu verführen, sucht die Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung der Kreisverwaltung Neuwied motivierte Menschen, die sich in einer 2-tägigen Schulung vom 4. bis 5. April 2025 vom Landessportbund und der Landeszentrale für Gesundheitsförderung kostenfrei zum Bewegungsbegleiter für Stadt und die Verbandsgemeinden ausbilden lassen möchten“, ruft Landrat Achim Hallerbach zur Mitwirkung auf. Die Interessenten benötigen keinen Trainerschein oder müssen selbst topfit sein. Als Teilnehmerin und Teilnehmer sind vielmehr diejenigen gefragt, die die eigene Freude an Bewegung weitergeben und damit andere anregen. Es geht also um diejenigen, die zusammen leichte Übungsangebote regelmäßig durchführen möchten. Dabei sollen der Spaß und die gemeinsamen Übungen, nicht aber der Leistungsgedanke im Vordergrund stehen.

Freude an Bewegung wie sie jedes Kind hat, geht im Laufe des Lebens häufig durch Zeitmangel oder körperliche Einschränkungen verloren. Bewegung und viele soziale Kontakte sind allerdings die Grundlage, um körperlich und geistig länger fit zu bleiben und gesünder alt zu werden. Dabei soll es nicht um sportliche Höchstleistung gehen. Leichte, regelmäßige Bewegung in kleinen Gruppen ist ein erster Schritt. „Wer vielleicht schon ehrenamtlich mit Seniorinnen und Senioren aktiv ist, könnte in dieser Ausbildung noch Unterstützung in den eigenen Aktivitäten finden. Aber auch Menschen, die bisher nicht ehrenamtlich engagiert waren, können sich gerne melden. Die Koordinierungsstelle des Gesundheitsamtes ist Ansprechpartner zu allen offenen Fragen und wird auch nach der Schulung begleitend und unterstützend tätig sein“, betont Landrat Achim Hallerbach

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein Starterset mit Übungsmaterialien und können an bei Interesse an weiteren Schulungen teilnehmen.

Wie häufig, wann und wo die geschulten Begleiterinnen und Begleiter Bewegungsangebote machen, kann selbstbestimmt gestaltet werden. „In diesem Jahr kann die Schulung leider nicht im Kreis Neuwied stattfinden, sondern wird von der Landeszentrale in Kamp-Bornhofen (Rhein-Lahn Kreis) vom 4. – 5. April 2025 bzw. in Cochem von 22. bis 23. März 2025 angeboten. Die Koordinierungsstelle unterstützt bei der Bildung von Fahrgemeinschaften und bei allen anderen Fragen“, erklärt Rita Hoffmann-Roth von der Koordinierungsstelle des Gesundheitsamtes. Fragen und Anmeldung: gesundheitsfoerderung@kreis-neuwied.de, Rita Hoffmann-Roth 02631-803 718, Melanie Böhm 02631- 803 198