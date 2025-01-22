KREIS ALTENKIRCHEN – Zwei Sportplätze in Landes-Förderplan aufgenommen

Höchst erfreuliche Nachrichten haben die Kreisverwaltung Altenkirchen von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) erreicht: Die Landesbehörde hat mitgeteilt, dass die Sportplätze in Herdorf und Brachbach in den Jahresförderplan aufgenommen werden – damit steht den geplanten Baumaßnahmen grundsätzlich nichts mehr im Wege. Im Hellerstädtchen ist bekanntlich die Sanierung des in die Jahre gekommenen Kunstrasenplatzes auf der Ludwig-Wolker-Anlage der DJK geplant (Kostenvolumen: 506.000 Euro), in Brachbach soll auf dem „Häslich“ der Naturrasen- in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden (654.000 Euro).

Die Weichen für die Aufnahme in den Landesplan hatte der Sportausschuss des Kreises mit seiner Prioritätenliste gestellt, dieser liegen Jahr für Jahr die Meldungen aus den einzelnen Verbandsgemeinden zugrunde.

„Ich bin froh, dass nun vor Ort Klarheit besteht. Mit den Sportplätzen in Herdorf und Brachbach werden zwei Maßnahmen berücksichtigt, auf die schon seit längerer Zeit hingearbeitet wird“, so der 1. Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus. „Das kommt auch dem Breitensport in der Region zugute.“

Zuletzt hatte das Land im Kreis Altenkirchen Förderzusagen für die Sanierung des Hallenbads in Daaden und den Bau eines Kunstrasenplatzes mit Erneuerung der 400-Meter-Bahn auf der zentralen Sportanlage in Wissen gegeben.