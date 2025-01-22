KREIS ALTENKIRCHEN – Umgang mit Sucht – Vortragsabend für Fachkräfte und ehrenamtliche Betreuer

„Umgang mit Sucht“ ist der Titel einer gemeinsamen Veranstaltung der Kreisverwaltung Altenkirchen, der Suchtberatung der Caritas und des AWO-Betreuungsvereins am Mittwoch, 15. April, im Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld in Altenkirchen (Rathausstraße 13). Der Vortragsabend richtet sich insbesondere an interessierte Fachkräfte und ehrenamtliche Betreuer. Beginn ist um 18 Uhr. Referenten sind Elke Richter (Caritas), Anne Gläser (Kreisverwaltung) und Frank Stock (AWO-Betreuungsverein).

Im Fokus stehen der Umgang mit suchtbedingten Einschränkungen, Handlungsmöglichkeiten der Betreuung sowie Unterstützungsangebote für Betroffene. Es geht auch um verschiedene Formen von Suchterkrankungen und deren Auswirkungen auf das tägliche Leben sowie die besonderen Herausforderungen für Betroffene, Angehörige und gesetzliche Betreuer.

Um Anmeldung wird gebeten. Kontakt: Kreisverwaltung Altenkirchen, Anne Gläser, Tel.: 02681-812432, E-Mail: anne.glaeser@kreis-ak.de; oder Anja Weber, Tel.: 02681-812457, E-Mail: anja.weber@kreis-ak.de