KREIS ALTENKIRCHEN – Stichwort „Schlanker Staat“ – Bürokratiemelder der Kreisverwaltung ist online

Seit einigen Tagen ist der Bürokratiemelder der Kreisverwaltung Altenkirchen online. Was verbirgt sich dahinter? Im März hatte der Kreistag die Prüfung einer zentralen Meldestelle für Bürokratieabbau beschlossen. Mittlerweile ist ein übersichtliches Online-Portal erstellt worden, über das Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, Vorschläge zum Abbau von überbordender Bürokratie zu machen – schnell, einfach und digital. „Zentrale Meldestelle klingt ja zunächst einmal nach Aufbau von Bürokratie und weniger nach Abbau. Aber keine Sorge: Wir schaffen hier keine zusätzlichen Belastungen oder bauen gar Personal auf “, erläutert Landrat Dr. Peter Enders.

Tatsächlich geht es darum, der Bevölkerung ein niedrigschwelliges Angebot zu machen, um eben Vorschläge zur Reduzierung von bürokratischen Hürden und Belastungen im Umgang mit der Kreisverwaltung zu machen. „Dafür gibt es bereits Beispiele auf anderen Eben“, so Enders. Beispielsweise führt er das Bundes-Portal „EinfachMachen“ oder den Bürokratiemelder der hessischen Staatskanzlei an.

Wichtig: Das Portal dient nicht dazu, sich über Verwaltungsentscheidungen zu beschweren oder allgemeine Anfragen an die Verwaltung zu richten. Es geht einzig und allein darum, Ideen zu sammeln und zu prüfen, ob bürokratische Verfahren vereinfacht werden können, überflüssige Regelungen zu hinterfragen und ggfs. abzuschaffen. Hierbei hilft ein Menü mit wenigen Fragen. Und: Sofern die Kreisverwaltung nicht zuständig ist, wird der Vorschlag an die zuständige Stelle, beispielsweise an Bundes- oder Landesbehörden, weitergeleitet. Individuelle Antworten bzw. Rückmeldungen auf eingehende Anregungen erfolgen nicht. Über die Vorschläge und Möglichkeiten der Umsetzung durch die Kreisverwaltung selbst wird regelmäßig im Kreisausschuss berichtet.

„Wer den Abbau von Bürokratie fordert und vom schlanken Staat spricht, bekommt erst einmal Applaus. Dann verweist man auf Zuständigkeiten unterschiedlicher Ebenen und schon wird es schwieriger. Aber man muss eben auch Instrumente schaffen, um anzufangen. Deshalb ist der Bürokratiemelder ein kleiner Schritt, den wir vor Ort gehen können“, so Landrat Enders.

Der Bürokratiemelder ist unmittelbar über die Webseite der Kreisverwaltung www.kreis-ak.de zu finden, alternativ über den Direktlink: https://survey.lamapoll.de/Buerokratiemelder-der-Kreisverwaltung-Altenkirchen.