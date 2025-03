KREIS ALTENKIRCHEN – Obstbaumschnittkurse für Anfänger und Fortgeschrittene

Große Obstbäume und Streuobstwiesen gehören unverwechselbar zum Bild der bäuerlichen Landschaft im Westerwald. Nur leider verstehen immer weniger etwas vom richtigen Schneiden und Pflegen der Bäume. Das will die Untere Naturschutzbehörde des Kreises gemeinsam mit möglichst vielen Interessierten ändern. Denn nichts ist unbefriedigender, als immer den Gedanken zu haben: So wie du das jetzt machst, ist es bestimmt falsch. Und es geht auch deutlich schneller, wenn man weiß, wie es geht. Die Grundregeln des Obstbaumschnitts sind gut erlernbar, gerade auch durch den praktischen Teil. Obstbaumschnitt-Fachmann Harry Sigg vom NABU Altenkirchen erklärt und zeigt, wie es gemacht wird: Zum Einstieg steht die Theorie auf dem Programm: Erläuterungen zu Baumstatik, Schnitttechniken, Baumpflanzung, Düngung, Pflanzschnitt und Erziehungsschnitt bis ins Ertragsalter. Nach dem gemeinsamen Mittagessen folgt der praktische Teil an Jungbäumen und bis zu 15 Jahre alten Obstbäumen (Erziehungs- und Auslichtungsschnitt).

Die Kurstermine im Überblick: 15. März (Seelbach), 22. März (Mehren), 5. April (Niedersteinebach), 12. April (NABU/Altenkirchen), jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Natürlich sind auch Gäste von außerhalb willkommen. Der Kostenbeitrag liegt bei 20 Euro, jeweils inklusive Mittagessen und Kursunterlagen, für Teilnehmende aus Seelbach, Mehren und Niedersteinebach 15 Euro. Veranstalter sind die Ortsgemeinden und der NABU Altenkirchen in Kooperation mit der Unteren Naturschutzbehörde. Anmeldung: Olaf Riesner-Seifert (Untere Naturschutzbehörde), Tel. 02681-812652, E-Mail unb@kreis-ak.de