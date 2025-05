KREIS ALTENKIRCHEN – Neues Zuhause für über 30 Chihuahua und Co.

Keine Frage: Ein Hund als Haustier kann Frauchen und Herrchen unendlich viel Freude bereiten – immer vorausgesetzt, dass Zeit, Verantwortung und die notwendigen Ressourcen für den vierbeinigen Kumpel vorhanden sind. Dass dies nicht immer und überall der Fall ist, erfahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreis-Veterinäramts leider immer wieder. Und in besonderen Fällen muss dann auch ein- und durchgegriffen werden, wie dieser Tage passiert: Mitte Mai hat das Veterinäramt insgesamt 33 Hunde, größtenteils Chihuahuas und Mischlinge, wegen schlechter und nicht artgerechter Haltung in einem Haushalt beschlagnahmt.

Dabei geschieht so eine Maßnahme auf Grundlage des Tierschutzgesetzes nie ohne Vorlauf: Der Tierhalterin war bereits im vergangenen Jahr angeordnet worden, ihren Bestand von ca. 40 Hunden auf drei kastrierte Tiere zu reduzieren. Dieser Anordnung kam die Frau trotz Fristverlängerung nicht nach, weshalb die Hunde durch das Veterinäramt abgeholt und anderweitig untergebracht wurden.

Die gute Nachricht: Innerhalb kurzer Zeit gab es bereits viele Interessenten für die kleinen Hunde, so dass alle Tiere zeitnah in neue Familien vermittelt werden können (weitere Anfragen sind daher vergeblich). Selbstverständlich wird vor der Vermittlung der Hunde geprüft, ob im neuen Zuhause eine gute Haltung möglich ist. In diesem Zusammenhang weist das Veterinäramt der Kreisverwaltung darauf hin, dass jederzeit Kontakt aufgenommen werden kann, wenn Zweifel an ordnungsgemäßen Haltungen von Tieren bestehen.

Foto: Auch dieser kleine Kerl hat nach seiner Beschlagnahme bereits ein neues Zuhause gefunden. Foto: Kreisverwaltung