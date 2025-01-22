KREIS ALTENKIRCHEN – Neuer Kurs in der Kindertagespflege startet

Geborgenheit, Orientierung und Förderung – all das erfahren Kinder im Landkreis Altenkirchen nicht nur in den rund 80 Kindertagesstätten, sondern auch bei jenen Personen, die sich mit viel Liebe und Leidenschaft in der Kindertagespflege engagieren und so Eltern eine flexible Betreuungsmöglichkeit bieten. Momentan läuft gerade ein weiterer Qualifizierungskurs, der im Sommer endet. Dabei gilt auch in der Kindertagspflege die Devise: Nach dem Kurs ist vor dem Kurs.

Im Herbst startet eine neue Qualifizierung für alle Interessierten, wie immer organiniert vom Jugendamt der Kreisverwaltung. Der Kurs umfasst insgesamt 300 Unterrichtsstunden, 160 davon sind tätigkeitsvorbereitend, weitere 140 tätigkeitsbegleitend. Praktika vermitteln in dieser Zeit intensive Einblicke in Arbeit als Tagesmutter oder -vater. Der Unterricht findet einmal wöchentlich abends und einmal im Monat am Wochenende (Freitagabend und Samstag) in Wissen statt.

Am Ende eines jeden Kurses sind die Absolventinnen und Absolventen befähigt, die Betreuung in kleinen, familiären Gruppen von bis zu fünf Kindern durchzuführen. Auch während dieser Arbeit werden die Tagesmütter und -väter bei allen aufkommenden Fragen von der Kreisverwaltung begleitet. Interesse oder weiterer Informationsbedarf?: Susanne Morgenschweis und Carola Paas bieten eine telefonische Beratung von montags bis donnerstags (9 bis 12 Uhr) sowie zusätzlich montags und dienstags von 14 und 16 Uhr unter 02681 812561 an.