KREIS ALTENKIRCHEN – Fahrt zum 14. Deutschen Seniorentag nach Mannheim

Vom 2. bis 4. April findet in Mannheim der 14. Deutsche Seniorentag statt – und auch Interessierte aus dem Kreis Altenkirchen können dabei sein. In mehr als 120 Workshops, Diskussionsrunden und bei Mitmach-Angeboten geht es darum, wie man aktiv, möglichst gesund und selbstbestimmt älter werden kann. Rund 150 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren auf der Messe des Deutschen Seniorentages innovative Angebote für ältere Menschen und für alle, denen ein gutes Leben im Alter wichtig ist. Schirmherr ist Bundeskanzler Olaf Scholz, der sein Kommen für den 2. April zugesagt hat.

Unter dem Motto „Worauf es ankommt“ lenkt der 14. Deutsche Seniorentag den Blick auf das, was wichtig ist – im eigenen Leben ebenso wie in Politik und Gesellschaft. Ältere wollen die Welt nicht sich selbst überlassen. Viele suchen nach neuen Ideen für ihr eigenes Leben und für die Gesellschaft. Sie wollen aktiv sein und sich engagieren. Sie bringen sich ein, wenn es um die drängenden Fragen unserer Zeit geht. Engagement und Teilhabe, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Gesundheit und Pflege: Auf dem Programm stehen Veranstaltungen zu allen Themen des Älterwerdens.

Die Veranstaltung wird von der BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen ausgerichtet – und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.

Das Seniorenbüro der Kreisverwaltung Altenkirchen bietet in Kooperation mit dem Kreis-Seniorenbeirat am Mittwoch, 2. April, eine Fahrt nach Mannheim an. Eingeladen sind alle Interessierte, ehrenamtlich Engagierte sowie hauptamtliche Fachkräfte in der Seniorenarbeit. Die Busfahrt nach Mannheim startet um 9 Uhr am Regio-Bahnhof in Wissen. Die Rückfahrt ist für 18 Uhr geplant.

Die Fahrt kostet 25 Euro pro Person. Im Preis enthalten ist die Busfahrt sowie die Eintrittskarte. Die Anmeldungen sind bis 27. März zu richten an das Seniorenbüro der Kreisverwaltung, Agnes Brück, Tel. 02681 – 81 20 86, E-Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de,