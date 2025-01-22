KREIS ALTENKIRCHEN – Erster Elternabend zu digitalen Medien ein großer Erfolg

Anlässlich des Safer-Internet-Days am 10. Februar fand im Landkreis Altenkirchen erstmals ein digitaler Elternabend für alle Grundschulen statt. Die Veranstaltung wurde vom Kinder- und Jugendschutz der Kreisverwaltung Altenkirchen (Yvonne Berndt) in Kooperation mit der Sachgebietsleiterin Schulsozialarbeit (Melanie Kaul) sowie den Schulsozialarbeiterinnen organisiert.

Über 150 Eltern und pädagogische Fachkräfte nahmen teil und setzten sich intensiv mit dem Thema „Digitale Medien im Grundschulalter“ auseinander. Im Mittelpunkt standen Fragen zur elterlichen Verantwortung, zu sinnvollen Mediennutzungszeiten, zu geeigneten und kindersicheren Apps sowie zu klaren und altersangemessenen Regeln im Familienalltag. Dabei wurde auch thematisiert, dass viele digitale Angebote nicht primär für Kinder konzipiert sind und eine bewusste Begleitung durch Erwachsene daher unerlässlich ist.

Referentin Michaela Weiss vom Medien-Leuchtturm Hachenburg vermittelte praxisnahe Impulse und konkrete Handlungsempfehlungen für den Familienalltag. Sie stellte hilfreiche Informationsangebote vor u.a. die Internetseiten: www. ins-netz-gehen.de, www.schau-hin.info , www.medien-kindersicher.de., www.klicksafe.de , www.internet-abc.de. Diese bieten Eltern eine gute Unterstützung und Orientierung im Umgang mit digitalen Medien. Darüber hinaus konnten weiterführende Materialien auch im Nachgang der Veranstaltung über ein bereitgestelltes Padlet abgerufen werden.

Im Verlauf des Abends wurde deutlich, wie wichtig es ist, Kinder aktiv zu begleiten, digitale Medien gemeinsam zu nutzen und im Gespräch zu bleiben. Nur so kann eine verantwortungsbewusste, sichere und zugleich kompetenzfördernde Mediennutzung gelingen. Die durchweg positive Resonanz der Teilnehmenden unterstreicht den hohen Informationsbedarf und zeigt, wie bedeutend solche kreisweiten Angebote für Eltern und Fachkräfte sind.