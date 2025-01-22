KREIS ALTENKIRCHEN – Energie- und Ressourceneffizienz – Vorstellung von Förderprogrammen – Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen lädt zum nächsten Online-Zukunftsforum ein

Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen und der VEA – Bundesverband der Energie-Abnehmer e.V. – laden die Unternehmen aus der Region zum zweiten gemeinsamen „Zukunftsforum“ zum Thema „Staatliche Förderung im Bereich Energie- und Ressourceneffizienz“ ein. Die Online-Veranstaltung findet am Dienstag, 9. September, 14 Uhr, statt.

Nachdem Karin Friese, Leiterin der Stabsstelle Fördermittelberatung des VEA, in der ersten Veranstaltung einen allgemeinen Überblick über aktuelle Förderprogramme des Bundes für Investitionen in Energieeffizienz gegeben hat, wird sie im nächsten Zukunftsforum (online) detailliert auf eines der Programme eingehen, das für viele Projekte im Unternehmen finanzielle Unterstützungsangebote bereithält.

Mit dem Programm „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW)“ werden kleine und mittlere Unternehmen, aber je nach Modul auch große Unternehmen, bei investiven Maßnahmen unterstützt, die zu einer Minderung des Energie- und/oder Ressourcenbedarfs sowie zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen führen. Unter anderem wird die Anschaffung von bestimmten Anlagen und Maschinen gefördert, die deutlich energieeffizienter als Bestandsanlagen sind. Dies können beispielsweise Werkzeugmaschinen, Lackierkabinen oder elektrisch betriebene Backöfen für Lebensmittel sein. Weiterhin ist es auch möglich, sich die Erstellung eines Transformationsplans, der fundiert energieeffiziente Maßnahmen im Unternehmen beschreibt, fördern zu lassen.

In der etwa 45-minütigen Veranstaltung wird die Fördermittel-Expertin Karin Friese auch mehrere Beispiele aus der Praxis vorstellen. Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen aller Branchen und Größen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum 8. September 2025 möglich unter: https://survey.lamapoll.de/vea2 oder unter wirtschaftsfoerderung@kreis-ak.de

Beitrag teilen