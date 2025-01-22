KREIS ALTENKIRCHEN – „Die Pänz sind da!“ – Fröhliches Konzert der Kreismusikschule stellt Kooperationen in den Mittelpunkt

„Die Pänz sind da!“ – unter diesem Motto lädt die Kreismusikschule Altenkirchen am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr zu einem besonderen Konzert in die Christuskirche Altenkirchen ein.

Im Mittelpunkt dieses Nachmittags stehen die Schülerinnen und Schüler, die über eine Kooperation zwischen der Kreismusikschule Altenkirchen und ihrer jeweiligen Grundschule (Erich-Kästner-Grundschule Altenkirchen, Pestalozzi-Grundschule Altenkirchen und Franziskus-Grundschule Wissen) Musikunterricht erhalten. Die musikalische Ausbildung findet dabei direkt im schulischen Umfeld statt und ist so fest in den Alltag der Kinder integriert und wird teilweise durch „Kultur macht stark“ gefördert.

In diesem Gruppenunterricht lernen und musizieren die Schülerinnen und Schüler von Anfang an gemeinsam in festen Ensembles. Dieses kontinuierliche Miteinander stärkt nicht nur musikalische Fähigkeiten, sondern fördert ebenso Teamgeist, Verlässlichkeit, Konzentration und soziale Kompetenzen. Musik wird hier als Gemeinschaftserlebnis verstanden. Die enge Zusammenarbeit zwischen Kreismusikschule und Grundschulen bildet dafür das Fundament und ist ein wichtiger Baustein der kulturellen Bildungsarbeit im Kreis Altenkirchen.

Beim Konzert präsentieren sich die verschiedenen Kooperationsgruppen mit einem abwechslungsreichen Programm. Auf der Bühne werden Gitarrenensembles, der Kinderchor Wissen, das Blockflöten- und Xylophonensemble, die Streicherklasse Altenkirchen sowie das Akkordeonensemble stehen. Die jungen Musiker zeigen Ausschnitte aus ihrer aktuellen Probenarbeit und machen hörbar, wie musikalische Entwicklung in der Gruppe wächst.

Das Konzert bietet insbesondere Familien mit Kindern, die bislang noch kein Instrument spielen, die Gelegenheit, das Konzept der Gruppenform kennenzulernen und einen direkten Eindruck von der Zusammenarbeit zwischen Schule und Musikschule zu gewinnen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.