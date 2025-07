KREIS ALTENKIRCHEN – Die neuen „Zahnputz-Stars“ im Kreis Altenkirchen

Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) für den Kreis Altenkirchen hat die Gewinnerklassen des Schulwettbewerbs „Zahnputz-Stars“ des Schuljahres 2024/2025 gekürt und die Preise für die beste Vorsorge an die jeweiligen Klassen überreicht.

Der Auftakt der Preisübergaben erfolgte bei hochsommerlichen Temperaturen an der Pestalozzi-Grundschule I Altenkirchen. Prozentual erreichte die Klasse 3c die höchste Beteiligung der bis zum Stichtag an die AGZ Altenkirchen eingesandten Rückmeldungen der mehrzügigen Klassen vom 2. bis 4. Schuljahr im gesamten Kreisgebiet.

Klassenlehrerin Susanne Theis und ihre Schützlinge freuten sich über die attraktive Siegprämie für die Klassenkasse kurz vor Beginn der Sommerferien.

Ebenfalls ein tolles Ergebnis belegte die Klasse 4 a (mit Klassenleiterin Tanja Fischer) der zweizügigen Astrid-Lindgren-Grundschule Gebhardshain, die kurz vor Ende der Schulzeit den Gewinn gemeinsam auskosten konnte.

Als einzügige Schule erhielt auch die scheidende Klasse 4 der Grundschule Friedewald noch ein Preisgeld für die Abschlussfeier, Klassenleiterin Claudia Buchner strahlte gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern um die Wette.

Darüber hinaus wurden an alle Kinder Brotdosen für ein zahngesundes Frühstück und leuchtend bunte Sportbeutel mit „Max-Schrubbel“-Aufdruck verteilt. Die Preisübergaben nahm Isolde Fischer als Geschäftsstellenleiterin der AGZ für den Kreis Altenkirchen in den jeweiligen Klassen vor. Die Dankesurkunden der Gewinnerklassen verbleiben in den jeweiligen Grundschulen und dienen dem Ansporn, im Schuljahr 2025/2026 vielleicht bei den Platzierungen wieder ganz weit vorne zu laden. Und nicht vergessen: Halbjährlich sollten alle Kinder zur Kontrolle und Vorsorge einen Zahnarztbesuch absolvieren; daher jetzt schon Termine rechtzeitig vereinbaren.

Weitere Plätze belegten mehrzügig die Klassen 3c in der Franziskus-Grundschule Wissen (Lehrerin Britta Christen); die 3a der Sankt-Martin-Grundschule Elkenroth (Ilona Steinhauer); zweizügig die 3a der Christophorus-Grundschule Birken-Honigsessen (Annette Dreisbach), die 2a der Astrid-Lindgren-Grundschule Gebhardshain (Ute Marx-Schierhorn); einzügig die Klasse 3 der Grundschule Weitefeld (Yvonne Zimmermann) und die Klasse 2 der Adolph-Kolping-Grundschule Kirchen-Wehbach (Imke Gosejacob).

Die AGZ für den Kreis Altenkirchen ist unter Tel. 02681 812715 oder E-Mail jugendzahnpflege@kreis-ak.de zu erreichen. Informationen zur AGZ und LAGZ Rheinland-Pfalz e. V. gibt`s im Netz unter www.lagz-rlp.de.