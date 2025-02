KREIS ALTENKIRCHEN – Die mega-magische Musikmaschine – Ein musikalisches Abenteuer der Kreismusikschule

Die mega-magische Musikmaschine der Kreismusikschule, ein musikalisches Abenteuer für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren, reist nach ihrem ersten Lauf nun weiter nach Altenkirchen und Kirchen. Am Sonntag, 16. Februar, wird sie in Altenkirchen um 11 Uhr im Forum des Westerwald-Gymnasiums und um 16 Uhr in Kirchen im Saal der ev.-freikirchlichen Gemeinde (Austraße 41) aufgebaut.

Schafft es die Erfinderin, die magische Musikmaschine noch zu retten? Läuft ihr die quirlige Querflöte doch noch davon oder bringt die streitlustige Gitarre alles durcheinander? Es bleibt spannend… Statt eines Eintritts wird um eine Spende gebeten. Weiter Infos bei der Kreismusikschule, Tel. 02681/812283 oder E-Mail musikschule@kreis-ak.de.

Foto: Die mega-magische Musikmaschinen macht diesmal Station in Altenkirchen und Kirchen.Foto: Kreismusikschule / Stefanie Neuhoff