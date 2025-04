KREIS ALTENKIRCHEN – „Der Preis der Freiheit“ – Hamed Abdel-Samad liest in der Kreisverwaltung

Er lebt seit Jahren unter Polizeischutz, radikale Islamisten trachten ihm nach dem Leben: Der Autor Hamed Abdel-Samad, einst selbst bekennendes Mitglied der Muslimbruderschaft, hat sich zu einem entschiedenen Islamkritiker gewandelt. Seine Überzeugung: Die offenen Gesellschaften des Westens sind bedroht durch autoritäre, äußere Gegner, aber auch durch rechte, linke und religiöse Fundamentalisten im Inneren. Jahrzehntelang habe man radikale Minderheiten unterschätzt, durch Migration ins Land gelassen, teilweise mit einem Multikulti-Mäntelchen kaschiert. Meinungsfreiheit und Gleichheit aller würden von diesen Gruppen nicht toleriert

Hamed Abdel-Samad hat als junger Mann in Ägypten und durch die Morddrohungen in Deutschland erfahren, was auf dem Spiel steht. Sein Buch „Der Preis der Freiheit. Eine Warnung an den Westen“ ist als Appell an alle Demokraten zu verstehe: Kämpft für die Freiheit. Der Schriftsteller studierte Sprachen und Politik, arbeitete für die UNESCO, am Lehrstuhl für Islamwissenschaft in Erfurt und am Institut für Jüdische Geschichte und Kultur in München. Zudem war er Mitglied der Deutschen Islam Konferenz.

Mit dem Buch ist Abdel-Samad am Donnerstag, 15. Mai, im Rahmen einer Lesung zu Gast in der Kreisverwaltung; Beginn ist um 18.30 Uhr (Einlass ab 17.45 Uhr, es finden aus Sicherheitsgründen Personenkontrollen statt). Die Moderation des Abends übernimmt Solveig Ariane Prusko. Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro (Abendkasse: 20 Euro) im Landratsbüro der Kreisverwaltung, Tel. (02681) 812013, sowie in der Wäller Buchhandlung in Altenkirchen (Fußgängerzone Wilhelmstraße) erhältlich.

Foto: Hamed Abdel-Samad wird im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung aus seinem Buch „Der Preis der Freiheit. Eine Warnung an den Westen“ lesen. Foto: Martin Hangen