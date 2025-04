KREIS ALTENKIRCHEN – Das Ehrenamt im Kreis Altenkirchen ist bestens versorgt

Ehrenamtliches Engagement wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Es ist aber nicht nur Hilfe für Andere, sondern immer auch Weiterentwicklung und Vernetzung für die Ehrenamtlichen selbst. Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement sind sehr vielfältig. Bundesweit gibt es rund 16 Millionen Menschen, die sich engagieren. Ehrenamtliche und häufig gemeinnützige Arbeit ist für unser Gemeinwohl ebenso wichtig wie unersetzlich – egal ob im Sportbereich, in Umwelt‐ und Tierschutzinitiativen oder bei der Feuerwehr.

Die im Kreis Altenkirchen engagierten Bürgerinnen und Bürger leisten an vielen unterschiedlichen Stellen täglich wichtige Arbeit für die Gemeinschaft, knüpfen neue Kontakte und bringen ihre Lebenserfahrung mit ein. Dabei werden sie von der Ehrenamtskoordination aller Verbandsgemeinden im Landkreis Altenkirchen unterstützt. Neu im Bunde ist Claudia Blecker von der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf. Sie ist Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessieren oder diese bereits ausüben und zum anderen für Organisationen, Vereine, Initiativen und Projekte, die ehrenamtlich tätig sind. Somit haben alle Verbandsgemeinden im Landkreis Altenkirchen Ansprechpartner für das Thema Ehrenamt. Das ist nicht selbstverständlich und in dieser personellen Besetzung landesweit eher selten. Der Landkreis Altenkirchen geht mit gutem Beispiel voran.

Natürlich sind alle Koordinatoren auch Ansprechpartner für die landesweite Ehrenamtskarte. Die Ehrenamtskarte ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für langjähriges und intensives ehrenamtliches Engagement. Unabhängig von ihrem Wohnort erhalten Inhaberinnen und Inhaber landesweit vergünstigten Eintritt in viele öffentliche und private Einrichtungen und zu Veranstaltungen unterschiedlicher Art. Im Landkreis stehen 29 Angebote, etwa Ermäßigungen bei einigen Eisdielen, vergünstigte Kurse bei der Volkshochschule, ermäßigte Eintrittsgelder bei einigen Veranstaltungen oder in Museen bereit – in Rheinland-Pfalz stehen landesweit etwa rund 733 Angebote zur Verfügung. Die Ehrenamtskarte ist drei Jahre gültig und kann nach Ablauf neu beantragt werden.

Der abschließende Appell der Ehrenamtskoordinatoren: „Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit? Sie sind auf der Suche nach einem Ehrenamt? Setzen Sie Ihre Leidenschaft in die Tat um und finden ein Engagement in Ihrer Nähe! Vereinbaren Sie einen Termin bei uns, wir beraten Sie gerne und gemeinsam finden wir für Sie einen spannenden Einsatzort oder Freiwillige für ihr Projekt.“

Die Kontaktdaten der Ehrenamtskoordinatoren: Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Rebecca Seuser – Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen Tel.: 02681 / 85-250 Mail: rebecca.seuser@vg-ak-ff.de

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain – Emma Berndt – Hellerstraße 2, 57518 Betzdorf

Tel.: 02741/291-134 Mail: emma.berndt@vg-bg.de

Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf – Claudia Blecker – Bahnhofstraße 4, 57567 Daaden

Tel.: 02743 / 929-212 Mail: claudia.blecker@daaden-herdorf.de

Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) – Kulturhaus Hamm – Emilienne Markus – Scheidter Str. 11, 57577 Hamm (Sieg) Tel.: 02682 969789 Mail: emilienne.markus@hamm-sieg.de

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) – Sven Wolff – Lindenstraße 3 (am Rathausplatz) 57548 Kirchen (Sieg) Tel. 0 27 41 / 688 – 242 Mail: sven.wolff@kirchen-sieg.de

Verbandsgemeinde Wissen – Jochen Stentenbach – Rathausstraße 75, 57537 Wissen Tel.: 02742 / 939-159 Mail: Jochen.Stentenbach@rathaus-wissen.de

Kreisverwaltung Altenkirchen – Agnes Brück – Seniorenbüro und Ehrenamtskoordination – Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen Tel.: 02681/ 81-2086 Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de