KREIS ALTENKIRCHEN – Besuch der Zulassungsstelle nur noch nach Terminvereinbarung

Die Kfz-Zulassungsstelle in Altenkirchen verzeichnet derzeit einen starken Kundenandrang. Verbunden damit läuft nach wie vor die Umstellung auf die neue Software. Um lange Wartezeiten bzw. sogar vergebliche Fahrten von Bürgerinnen und Bürgern nach Altenkirchen zu vermeiden, ist ein Besuch der Zulassungsstelle ab Montag, 27. Oktober, nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung (www.kreis-altenkirchen.de) möglich. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis für diese Maßnahme und wird umgehend informieren, sobald die bislang geltende Besuchsregelung wieder gilt.