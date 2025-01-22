KREIS ALTENKIRCHEN – Begeisterndes Schülerkonzert „4 am Klavier“

Kleine Musiker ganz groß: Mit dem Konzert „4 am Klavier“ präsentierten jetzt Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Altenkirchen ein abwechslungsreiches Programm rund um die Kammermusik mit Klavier und zeigten dabei, auf welch beachtlichem Niveau sie sich bereits befinden.

In unterschiedlichen Besetzungen musizierten die jungen Künstlerinnen und Künstler im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung vor zahlreichen Besuchern. Das Publikum erlebte, wie vielseitig das Klavier im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten eingesetzt werden kann. Neben vierhändigen Klavierwerken erklangen auch Kompositionen für Querflöte und Saxophon mit Klavierbegleitung. Die Beiträge überzeugten durch Spielfreude, musikalisches Feingefühl und große Ausdruckskraft.

Das rund 70-minütige Konzert bot eine bunte Mischung aus klassischen und modernen Stücken und wurde vom Publikum mit viel Applaus aufgenommen. Schulleiter Marc Schaeferdiek zeigte sich sichtlich erfreut über das gelungene Konzert und dankte den Lehrkräften Simone Bröhl, Esther Hucks, Carmen Daniela und Natalia Nazarenus für die engagierte Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler.