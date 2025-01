KREIS ALTENKIRCHEN – „Abenteuer Heimat“: Spannende Führungen zu versteckten Perlen

Für manche beginnt das Abenteuer direkt vor der Haustür, für andere ist es nur eine kurze Fahrt. Denn Heimat ist immer und überall ganz nah. Im vierten Jahr hintereinander gibt es 2025 die Neuauflage eines inzwischen sehr beliebten Veranstaltungsformats: Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen und der Westerwald-Sieg Tourismus laden wieder zu „Abenteuer Heimat“ ein. Auf die Teilnehmenden warten erneut spannende Geschichten an außergewöhnlichen Orten sowie einzigartige Einblicke in die Kultur und Historie dieser Region. Ob Schlösser oder verborgene Naturschätze – die Reihe entführt an Plätze, die oft nicht öffentlich zugänglich sind.

„Die Veranstaltungsreihe erreicht ein großes Publikum, das sich mit Identität und Geschichte beschäftigen möchte. ,Abenteuer Heimat‘ macht die Region Westerwald-Sieg sichtbar. Zugleich entsteht so ein enges Netzwerk mit den sonst oft verschlossenen „Perlen der Region‘“, betont Susanna Mokroß vom Westerwald-Sieg-Tourismus. Dem kann sich Holger Telke als Leiter der Kreisvolkshochschule nur anschließen: „Wir freuen uns riesig, dass ,Abenteuer Heimat‘ fast schon ein Selbstläufer ist. Die Resonanz zeigt, dass dieses Leuchtturmprojekt wie kaum ein anders für unseren Auftrag steht, Bildung mit Erlebnissen zu verbinden und Menschen zusammenzubringen.“

15 Termine an bekannten und unbekannten Orten im Landkreis Altenkirchen: 2024 begeisterte das Programm fast 270 Teilnehmer, und auch 2025 gibt es besondere Highlights, echte „Klassiker“ ebenso wie „Neuzugänge“. Nicht fehlen dürfen dabei Schloss Schönstein und Schloss Crottorf, wo Adelsexperte Dr. Jens Friedhoff Wissenswertes über die Geschichte des Hauses Hatzfeldt-Wildenburg vermittelt. Auf Schloss Friedewald und der Freusburg öffnen sich die Türen zu geschichtsträchtigen Innenräumen.

Auch neue Orte sind in Programm: Erstmals wird es eine geologische Führung zum Druidenstein mit dem Dipl.-Geologen und Gästeführer André Hellmann geben. Das Hofgut Weller in Steineroth gewährt Einblicke in die moderne Landwirtschaft. Bei einer Exkursion zur Ausgrabungstätte Gerhardsseifen in Niederschelden wird die Kreisgrenze zwar um wenige Meter überschritten, dafür erfährt man hier auf spektakuläre Art alles über die heimische Montangeschichte. Die Wanderung „Wege zu Sander“ führt von Kuchhausen nach Hasselbach und zeigt Kunstliebhabern bekannte und verborgene Werke des berühmten Fotografen August Sander, der in der Region lebte und wirkte. In Hamm wird eine Führung zur jüdischen Geschichte anlässlich der Reichspogromnacht an die einst größte jüdische Gemeinde der Region erinnern – ein bewegender Einblick in die Vergangenheit des Westerwaldes. Die Termine im Überblick:

Hüttenhaus in Herdorf Sonntag, 16.03.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Schloss Schönstein Wissen Donnerstag, 27.03.2025 – 16:00 – 17:30 Uhr

Raiffeisen in Hamm Sonntag, 06.04.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Westerwaldmuseum Motorrad & Technik Sonntag, 13.04.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Muttertag „Im Tal“ Hasselbach Sonntag, 11.05.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Über den Druidenstein, Kirchen Sonntag, 25.05.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Freusburg Sonntag, 15.06.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Hofgut Weller, Bauernhof in Steineroth Sonntag, 20.07.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Fachwerkdorf Mehren Sonntag, 03.08.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Walzwerk Wissen Sonntag, 17.08.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Ausgrabung Gerhardsseifen Sonntag, 31.08.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Schloss Crottorf Sonntag, 07.09.2025 – 11:00 – 13:00 Uhr 14:30 – 16:30 Uhr

Wege zu Sander: Wanderung Sonntag, 20.09.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Schloss Friedewald Sonntag, 05.10.2025 – 11:00 -– 13:00 Uhr – 14:30 – 16:30 Uhr

Jüdische Geschichte in Hamm Sonntag, 09.11.2025 – 14:30 – 16:30 Uhr

Bei allen Führungen gibt es eine begrenze Teilnehmerzahl. Anmeldungen sind ab sofort unter kvhs@kreis-ak.de, Tel. 02681 812213 möglich. Erwachsene zahlen pro Exkursion 5 Euro, Kinder bis zwölf Jahre 2 Euro. Nach der Anmeldung und vor dem Termin erhalten alle Teilnehmenden eine Abschlussinformation.

Foto: Erstmals bei „Abenteuer Heimat“ mit dabei ist die Ausgrabungsstätte „Gerhardsseifen“ an der Landesgrenze in Niederschelden. Hier wurden zwei Verhüttungsstellen entdeckt, eine aus der Latène-Zeit und eine aus dem Mittelalter. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl