KRAAM – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kraam

Am Donnerstag, 28. Mai 2026, 19:30 Uhr, findet in der Grill- und Jugendhütte Kraam eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Forstgrundstück in der Weizwiese“ in den Ortsgemeinden Kraam und Walterschen; Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) Anpassung der Asphaltbefestigung für den Weg „Im Mühlengarten“ und Verlängerung einer Entwässerungsrinne am „Ersfelder Weg“ Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Verschiedenes

Norbert Vohl

Ortsbürgermeister