KRAAM – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kraam
KRAAM – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kraam
Am Donnerstag, 28. Mai 2026, 19:30 Uhr, findet in der Grill- und Jugendhütte Kraam eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Vorhabenbezogener Bebauungsplan Forstgrundstück in der Weizwiese“ in den Ortsgemeinden Kraam und Walterschen; Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
- Anpassung der Asphaltbefestigung für den Weg „Im Mühlengarten“ und Verlängerung einer Entwässerungsrinne am „Ersfelder Weg“
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Verschiedenes
Norbert Vohl
Ortsbürgermeister