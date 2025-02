KÖTTINGERHÖHE – Schafherde zieht durch das Wisserland

Dieser Tage zog wieder eine Schafherde durch das Wisserland. Es war eine wirklich große Herde: Gut 600 Tiere, die aus ihrem Winterlager an der unteren Sieg Richtung Mittelhof marschierten. Einen Zwischenstopp zum Fressen legten die Fellträger beispielsweise auf der Anhöhe Steimel im Stadtteil Köttingerhöhe ein. Am nächsten Tag traf man vor Glatteneichen auf die L 289. Entgegenkommende Autofahrer zeigten sich rücksichtsvoll und ließen die Herde in aller Ruhe passieren. In Höhe der Tennisanlage vor Kirchseifen bogen die Schafe von der Landesstraße ab und wanderten über Waldwege hinunter ins Selbachstal. (bt) Fotos: Bernhard Theis