KÖTTINGERHÖHE – Brennendes Balkongeländer in Köttingerhöhe

Die Freiwillige Feuerwehr Wissen bekam es am Freitagmorgen mit einem eher kuriosen Fall zu tun. Gemeldet worden war seitens der Leitstelle eine unklare Rauchentwicklung an einem Wohnhaus im Stadtteil Köttingerhöhe. Augenblicklich machten sich 22 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen auf den Weg. Vor Ort erweis sich die Lage jedoch als wenig dramatisch. Auf einem Balkon war ein Blumenkasten in Brandt geraten, warum auch immer. Nachbarn hatten schon erste Hilfe geleistet, ebenso Feuerwehrmann Jonas Boketta, der in direkter Nähe wohnt. Das Feuer war schnell gelöscht, das hölzerne Balkongeländer schnitt man mit der Motorsäge ab. Den noch glimmenden Resten kam man auf dem Boden mit dem Wasserschlauch bei. Einsatzleiter war der stellvertretende Wehrführer Andreas Mai. (bt) Fotos: Bernhard Theis