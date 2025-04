KOBLENZ – Zeugenaufruf nach Diebstahl von E-Bike in Koblenz Altstadt

In der Nacht zwischen Freitag, 04. und Samstag, 05. April 2025 wurde in Koblenz am Willi-Hörter-Platz vor dem Rathaus ein hochwertiges E-Bike entwendet. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein auffälliges schwarz-orangefarbenes Trekkingrad. Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, Tel.: 0261/92156-300 Email: PIKoblenz1.Wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei