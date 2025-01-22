KOBLENZ – Wieder Zuwachs für das Polizeipräsidium Koblenz!

Donnerstag, 09. Oktober 2025, begrüßte Polizeipräsident Jürgen Süs insgesamt 67 Neuzugänge beim Polizeipräsidium Koblenz, die Anfang des Monats ihren (Polizei-)Dienst aufgenommen haben. Darunter befanden sich 55 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die kürzlich ihr Studium an der Hochschule der Polizei erfolgreich abgeschlossen haben und nun den Dienstgrad der Polizeikommissarin bzw. des Polizeikommissars tragen. 12 weitere bereits fertig ausgebildete Polizeikommissarinnen und -kommissare wurden aus anderen rheinland-pfälzischen Präsidien nach Koblenz versetzt. Im Rahmen der Begrüßung lernten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben den Leitern der einzelnen Polizeidirektionen sowie der Kriminaldirektion, auch die Abteilung Polizeiverwaltung und weitere wichtige Ansprechpartner im Polizeipräsidium kennen. Quelle Polizei