KOBLENZ – Verkehrsunfall auf der B 49 sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich Koblenz

Am 09. Januar 2026 kam es gegen 16:48 Uhr im Bereich der B 49 in Fahrtrichtung Montabaur zwischen den Anschlussstellen Koblenz Horchheimer-Höhe und Denzerheide zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines LKW-Anhänger-Gespanns. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr der 35-jährige Fahrzeugführer des PKW aus dem Westerwaldkreis auf das Heck des vorausfahrenden Gespanns auf, was zum Kontrollverlust beider Fahrzeuge führte. Der Fahrer des PKW erlitt leichte Verletzungen, die weitere Abklärungen in einem Krankenhaus bedurften. Der PKW war nicht fahrbereit. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr abgebunden. Bis zur abschließenden Bergung des PKW wurde die Richtungsfahrbahn Montabaur für eine Stunde gesperrt, was einen teils erheblichen Rückstau zur Folge hatte. Eine entsprechende Umleitung über die Horchheimer-Höhe wurde auswiesen. Quelle Polizei