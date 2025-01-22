KOBLENZ – Tanzen erleben – Tag der offenen Tür beim 1. TGC Redoute Koblenz

Wer Freude an Bewegung hat oder einfach in die Welt des Tanzens hineinschnuppern möchte, sollte sich den 15. November 2025, vormerken. An diesem Samstag öffnet der 1. TGC Redoute Koblenz & Neuwied e.V., der größte Tanzsportverein in Rheinland-Pfalz, seine Türen: Von 14 bis 17 Uhr können die Besucherinnen und Besucher in den Vereinsräumen am Metternicher Bahnhof in Koblenz ein vielseitiges Programm erleben, das die Freude am Tanzen in den Mittelpunkt stellt.

Der Nachmittag wird von Moderator Bob Schneider begleitet, der die die unterschiedlichen Angebote und Tanzgruppen des Vereins vorstellt. Die jüngsten Mitglieder präsentieren ihr Können beim Kindertanzen, während Gabriel Hermes, mehrfacher Weltmeister im Hip-Hop, mit seinen Choreografien beeindruckt. Das Kinderturnierpaar Marlene und Jan-Eric zeigt sein Talent im Standardtanz und auch ein erwachsenes Turnierpaar geht auf das Parkett.

Die Breitensportgruppen aus den Bereichen Standard und Latein zeigen, dass Tanzen Menschen aller Altersgruppen verbindet. Darüber hinaus bietet der Nachmittag die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden: Besucherinnen und Besucher können Discofox und Salsa ausprobieren oder sich beim Line Dance und beim Tango Argentino inspirieren lassen.

Der 1. TGC Redoute Koblenz & Neuwied steht nicht nur für ein breites Tanzangebot, sondern auch für ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Der Tag der offenen Tür ist die ideale Gelegenheit, den Verein, seine Mitglieder und Trainer näher kennenzulernen und sich bei Kaffee und Kuchen von ihrer Begeisterung für das Tanzen anstecken zu lassen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen stehen auf der Vereins-Homepage unter www.tgc-redoute.de.