KOBLENZ – Stationäre Verkehrskontrolle in der Casinostraße in Koblenz – Polizei ahndet mehrere Verstöße

Dienstag, 04. März 2025 führten Angehörige der Polizeiinspektion 1 in Koblenz eine stationäre Verkehrskontrolle in der Casinostraße (Fahrradstraße) durch. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr befuhren insgesamt 13 Pkw die Straße ohne Berechtigung. Darüber hinaus wurden zwei Verstöße gegen die Anschnallpflicht geahndet. Getönte Scheiben führten in einem Fall zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Zwei Fahrradfahrer bedienten während der Fahrt verbotenerweise ihr Handy. Quelle: Polizei