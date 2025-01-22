KOBLENZ – Spektakulärer Verkehrsunfall auf er B 49 bei Niederfell mit glücklichem Ausgang

Mittwochmittag, 08.07.2026 gegen 14.00 Uhr ereignete sich im Bereich der Ortseinfahrt Niederfell, in der Baustelle an der B 49 / Bachstraße, ein spektakulärer Verkehrsunfall. Ein zunächst an der eingerichteten Baustellenampel haltender PKW fuhr bei Grünschaltung an und geriet nahezu unvermittelt nach links auf die Gegenfahrbahn, stieß mit Wucht gegen den Randstein, wurde angehoben und über mehrere Findlinge in der Begrünung hinweg in eine Baugrube geschleudert. Dort prallte der PKW letztlich gegen die Grubenkante und blieb verkeilt in der Baugrube stecken. Fahrer und Beifahrerin konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Ein zum Unfallzeitpunkt in der Baugrube befindlicher Arbeiter erkannte die Situation rechtzeitig und sprang zur Seite, zog sich leichtere Verletzungen zu, verhinderte aber durch sein besonnenes Handeln deutlich Schlimmeres. Der PKW wurde durch einen ASD geborgen und die zuständigen Stellen verständigt. Die Strecke musste für die Dauer der Bergung kurzzeitig gesperrt werden. Quelle: Polizei