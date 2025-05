KOBLENZ – Schwerpunktkontrolle Polizei und Ordnungsamt in der Fußgängerzone in Koblenz

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 führte am 21. Mai 2025 in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in enger Absprache mit dem Ordnungsamt Koblenz eine Schwerpunktkontrolle in der Innenstadt von Koblenz durch. Der Fokus der Kontrollen lag auf dem Fehlverhalten von Rad- und E-Scooter-Fahrern in den Fußgängerzonen. Für eine unmittelbar ansprechbare Bürgerpolizei war eine Fahrradstreife der Polizei im Einsatz.

Laut einer Bürgerbeschwerde kommt es in der Rizzastraße / Ecke Südallee vermehrt zu gefährlichen Situationen zwischen Radfahrern und Fußgängern. Die Rizzastraße / Ecke Südallee ist aktuell aufgrund von Bauarbeiten bis zum 05. August 2025 komplett gesperrt. Die Radfahrer werden um den Kreuzungsbereich umgeleitet. Am 21. Mai 2025 stellte eine Streife insgesamt neun Verstöße von Radfahrern gegen die entsprechende Beschilderung fest. Die Verstöße wurden geahndet und die Verkehrsteilnehmer sensibilisiert.

Zusätzlich standen Polizeibeamte des Sicherheitsmobils der Polizei als Ansprechpartner im Bereich Prävention zur Verfügung. Diese sensibilisierten hinsichtlich eines respektvollen Verhaltens aller Verkehrsteilnehmer untereinander. Das Ordnungsamt ahndete Parkverstöße des ruhenden Verkehrs. Im Rahmen der Kontrolle wurden folgende Verstöße festgestellt: 1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis eines Kleinkraftrades, 1 x Verstoß PflichtVersG, 1 x fehlender Helm auf Kleinkraftrad, 12 x Verwarnungen Radfahrer/E-Scooter in der Fußgängerzone. Quelle Polizei