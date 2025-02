KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall in Koblenz – Streifenwagen beteiligt

Montagmittag, 17. Februar 2025 kam es gegen 12.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Hohenzollernstraße in Koblenz, an dem auch ein Funkstreifenwagen der Polizei Koblenz beteiligt war. Die Streife befuhr die Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Oberwerth, als der Fahrer etwa in Höhe eines Supermarkts nach links zog und gegen den Bordstein stieß. Der Streifenwagen fuhr auf einen Pkw auf, der nach links auf den Gehweg geschoben wurde. Das Polizeifahrzeug hingegen auf die rechte Straßenseite geschleudert wurde und auf dem Gehweg zum Stehen kam. Neben den beiden Insassen des Streifenwagens wurde auch die Fahrerin des Pkw verletzt. Die Ursache, die zum Unfall führte, ist unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Es handelte sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei nicht um eine Einsatzfahrt. Für die Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Darüber hinaus war ein Gutachter vor Ort. Quelle: Polizei