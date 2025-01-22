KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall in der Steinstraße in Koblenz – vierjähriges Kind schwer verletzt

KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall in der Steinstraße in Koblenz

Donnerstagnachmittag kam es gegen 13.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Steinstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental. Ein vierjähriges Mädchen wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz wurde in die Unfallermittlungen einbezogen. Quelle Polizei