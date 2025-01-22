KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 214 – zwei Personen schwer verletzt

Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Hunsrück Kreis befuhr mit seinem Kia EV6 die L 214 von Boppard-Buchholz kommend in Fahrtrichtung Emmelshausen. Im zweispurigen Bereich überholte er auf dem linken Fahrstreifen einen in gleicher Richtung vorausfahrenden PKW. Hier kam er vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit der linksseitigen Schutzplanke der Gegenfahrspur. Der PKW drehte sich, sodass die sich im Gegenverkehr befindliche 49-jährige Fahrzeugführerin eines Ford Focus frontal mit der Beifahrerseite des Kia kollidierte. Die Fahrerin des Ford wurde schwer verletzt in ihrem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch der Fahrer des Kia wurde durch Ersthelfer schwer verletzt aus seinem Fahrzeug befreit. Die Fahrzeuge wurden total beschädigt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für dreieinhalb Stunden gesperrt. Es wurde ein Gutachter beauftragt, die Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Boppard-Buchholz und Boppard Stadt sowie die Straßenmeisterei Kastellaun im Einsatz. Quelle Polizei