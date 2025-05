KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 9

Samstagmittag, 31. Mai 2025 um 15:03 Uhr kam es auf der B 9 in Fahrtrichtung Boppard, Höhe Königsbacher Brauerei, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Quadfahrer. Laut Zeugenangaben kam es im Zuge eines Überholvorgangs zum Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen. Die B 9 war während der Verkehrsunfallaufnahme für circa 90 Minuten gesperrt. Neben der Polizei war auch das DRK im Einsatz. Die Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang und dem Fahrverhalten der Beteiligten machen können, sollen sich bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion 1 unter 0261/92156-300 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de melden. Quelle Polizei