KOBLENZ – Schulwegkontrollen durch Polizei und Ordnungsamt an Koblenzer Grundschulen

Vor Beginn der Sommerferien führte die Polizeiinspektion Koblenz 1 zusammen mit dem Ordnungsamt am 25. und 26. Juni 2025 Schulwegkontrollen an der Freiherr-vom-Stein-Grundschule im Rauental und an der Pestalozzi Grundschule in der Goldgrube durch. Im Rauental wurden drei Parkverstöße durch das Ordnungsamt geahndet, zwei Fahrzeugführer wurden durch die Polizei wegen des Verstoßes gegen die Sicherungspflicht der Kinder verwarnt, dazu kam noch eine Anzeige wegen des Fehlverhaltens am Fußgängerüberweg. In der Goldgrube wurden vier Parkverstöße durch das Ordnungsamt geahndet und auch hier wurden zwei Fahrzeugführer wegen des Verstoßes gegen die Sicherungspflicht der Kinder verwarnt. Erfreulicherweise wurde bei den Kontrollen festgestellt, dass ein Großteil der Kinder zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad selbständig zur Schule kam und nur wenige Eltern-Taxen unterwegs waren. Durch die Eltern, Kinder und Lehrer wurden die Kontrollen sehr positiv aufgenommen und begrüßt. Quelle Polizei