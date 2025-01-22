KOBLENZ – Sachbeschädigung am Koblenzer Rathaus

Der Polizei Koblenz wurde mitgeteilt, dass jemand versucht habe, am Koblenzer Rathaus zu zündeln. Vor Ort wurde festgestellt, dass versucht wurde mit einem Schlüssel eine Tür zu öffnen. Dies misslang offensichtlich und der Schlüssel ist abgebrochen. Der abgebrochene Schlüsselbart steckte noch im Schließzylinder. Weiterhin wurde ein an der Außenfassade angebrachter Transponderleser durch Hitzeeinwirkung beschädigt. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Hinweise erbittet die Polizei Koblenz unter 0261/103921300. Quelle: Polizei