KOBLENZ – Ruhestörung durch Autokorso in der Altstadt von Koblenz

Am 11. Oktober 2025 gegen 23.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe von Anwohnern aus der Altstadt ein. Die Anrufer beschwerten sich über eine Vielzahl von Fahrzeugen, die laut hupend durch die Altstadt fuhren. Hintergrund dürfte der Sieg von Albanien in der Fußball-WM-Qualifikation gewesen sein, da an den Fahrzeugen entsprechende Landesflaggen angebracht waren. Die Polizei begab sich mit starken Kräften an die angegebenen Örtlichkeiten und konnte durch gezielte Ansprachen die Fahrer und ihre Fahrzeuge aus dem Bereich der Altstadt entfernen. Kurze Zeit später wurden auf dem Busparkplatz am Moselufer ca. 100 Fahrzeuge mit ca. 300 Personen gesichtet. Auch diesen Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Vereinzelt wurden auch Bußgeld-Anzeigen erfasst und Verwarnungen ausgesprochen. Die Fahrzeuge wurden durch gezielte Verkehrslenkung aus dem Innenstadtbereich herausgelotst. Gegen 00.20 Uhr war die Ruhe wieder hergestellt. Quelle Polizei