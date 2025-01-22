KOBLENZ/REMAGEN/HÖHR-GRENZHAUSEN – Hochschule Koblenz begrüßt über 1.000 Erstsemester zum Sommersemester 2026

Die Hochschule Koblenz hat zum Start des Sommersemesters 2026 zahlreiche neue Studierende an ihren drei Standorten begrüßt. Insgesamt nehmen 1.023 Erstsemester – und damit fast 10 % mehr als zum Sommersemester 2025 – ihr Studium an der Hochschule auf: 634 am Campus Koblenz, 383 in Remagen und 6 in Höhr-Grenzhausen.

Am Campus Remagen wurden die Studierenden im Rahmen einer zentralen Erstsemesterveranstaltung im Audimax willkommen geheißen. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Hochschule begrüßte auch der Präsident, Prof. Dr. Karl Stoffel, die neuen Studierenden. Am Standort Remagen sind die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Technik sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften beheimatet. Während der Veranstaltung stellten sich studentische Gremien vor und gaben Einblicke in ihr Engagement. Ein „Markt der Möglichkeiten“ mit zahlreichen Service- und Beratungsangeboten unterstützte die Studierenden beim Einstieg in das Hochschulleben.

Auch am Campus Koblenz wurden die Erstsemester herzlich empfangen. Im Foyer bot ein „Markt der Möglichkeiten“ Studierenden der Fachbereiche Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen sowie bauen – kunst – werkstoffe die Gelegenheit, sich zu informieren, erste Kontakte zu knüpfen und sich hochschulweit zu vernetzen.

Kick-off und Orientierung

Die Fachbereiche begleiteten die Studierenden im Rahmen bewährter Kick-off-Camps bei ihren ersten Schritten ins Studium. Ein Großteil der Neustudierenden nutzte diese Angebote, um die Hochschule kennenzulernen, sich untereinander zu vernetzen und sich durch Vorbereitungskurse gezielt auf das Studium einzustimmen. Für alle, die nicht teilnehmen konnten, steht auf der Lernplattform OLAT ein umfassendes digitales Starter-Kit mit Podcasts, Screencasts und Kursen zu Schlüsselkompetenzen bereit.

Antrittsvorlesungen am Campus Remagen

Ein besonderer Programmpunkt des Sommersemesters waren die Antrittsvorlesungen am 14. April am Campus Remagen. Professorin Dr. Denise Welsch (Fachbereich Mathematik, Informatik, Technik) und Professorin Dr. Julia Daecke (Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) gaben dabei Einblicke in ihre Fachgebiete. Hochschulangehörige nutzten diese Gelegenheit zum fachbereichsübergreifenden Austausch sowie zur Vernetzung mit Kollegium und Gästen.

Ausblick: OpenDays an den drei Standorten und 30 Jahre Hochschule Koblenz

Zum Sommersemester lädt die Hochschule Koblenz außerdem zu ihren OpenDays an allen drei Standorten ein: am Campus Höhr-Grenzhausen am 17. April, am Campus Koblenz am 17. Juni sowie am Campus Remagen am 23. Juni. Studieninteressierte und Gäste erhalten dort Einblicke in Studienangebote, Forschung und Campusleben.

Ein weiterer Höhepunkt ist das 30-jährige Jubiläum der Hochschule Koblenz, das am 16. Juni mit einem großen Familientag und einem vielfältigen Programm für alle Altersgruppen gefeiert wird.

Mit der Begrüßung der neuen Studierenden startet die Hochschule Koblenz in ein Sommersemester, das von vielfältigen Möglichkeiten, intensiver Vernetzung und spannenden Lern- und Entwicklungsperspektiven geprägt ist. Die Hochschule freut sich darauf, die Studierenden auf ihrem Bildungsweg zu begleiten und ihnen eine fundierte akademische Ausbildung zu ermöglichen.