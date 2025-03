KOBLENZ – Professor Dr. Wied Pakusa verstärkt den Fachberich Mathematik, Informatik, Technik an der Hochschule Koblenz

Die Hochschule Koblenz freut sich, die Ernennung von Professor Dr. Wied Pakusa für das Lehrgebiet „Künstliche Intelligenz“ im Fachbereich Mathematik, Informatik, Technik bekannt zu geben. Mit seiner umfassenden akademischen und beruflichen Erfahrung verstärkt er das Team der Hochschule und wird die Lehre sowie die Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz maßgeblich mitgestalten.

Professor Pakusa absolvierte von 2004 bis 2010 sein Studium der Mathematik und Informatik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH). Im Anschluss promovierte er dort im Bereich „Logik in der Informatik“ und widmete sich als Postdoc der Forschung zur „Endlichen Modelltheorie und Beweiskomplexität“. Während dieser Zeit absolvierte er zudem einen eineinhalbpjährigen Forschungsaufenthalt am Informatik-Institut der University of Oxford.

Nach seiner wissenschaftlichen Laufbahn sammelte Pakusa wertvolle praktische Erfahrungen als Referent im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), wo er im Bereich Daten- und Prozessanalyse im Kontext des hoheitlichen Identitätsmanagements tätig war. Ab 2022 lehrte und forschte er als Professor für Informatik an der Hochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung in Brühl. Dabei führte er u.a. gemeinsame Forschungsprojekte mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik im Bereich der Prozessdatenanalyse durch. Außerdem widmete er sich der Untersuchung von Methoden der Künstlichen Intelligenz im Bereich der Pharmakovigilanz während eines sechsmonatigen Forschungsaufenthalts am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

In seiner Forschung konzentriert sich Pakusa auf den Einsatz von Techniken der Datenanalyse und der Künstlichen Intelligenz mit dem Ziel, Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. „Eine wichtige Rolle spielt es dabei auch, die fundamentalen Grenzen der algorithmischen Methoden zu klassifizieren“, betont er.

Neben seiner akademischen Tätigkeit ist Pakusa Vater von zwei Kindern und verbringt seine Freizeit am liebsten mit seiner Familie. Daneben ist er gerne in der Natur unterwegs, beschäftigt sich mit technischen Projekten und hat vor Kurzem sein Interesse für Schach entdeckt.

Die Hochschule Koblenz heißt Professor Dr. Wied Pakusa herzlich willkommen und freut sich auf die Impulse, die er in Forschung und Lehre im Bereich der Künstlichen Intelligenz setzen wird.