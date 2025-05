KOBLENZ – Praxis@Campus 2025 an der Hochschule Koblenz – Erfolgreiche Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Nachwuchskräften

Die größte Hochschulkarrieremesse in Rheinland-Pfalz, Praxis@Campus, war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Rund 90 Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen präsentierten sich am 6. Mai auf dem Campus der Hochschule Koblenz den Studierenden – mit einem breiten Spektrum an Angeboten vom Praktikum bis zum Direkteinstieg.

Im Mittelpunkt stand der Austausch zwischen den über 70 akkreditierten Bachelor- und Masterstudiengängen und der Wirtschaft. Die Messe richtet sich gezielt an Studierende der Hochschule Koblenz, die durch ihre praxisnahe, interdisziplinäre Ausbildung hervorragend auf die Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes vorbereitet sind. „Als regional verankerte Hochschule ist es uns wichtig, den Fachkräftebedarf in der Region abzudecken“, erklärte Prof. Dr. Heike Weckmüller, Vizepräsident für Transfer der Hochschule Koblenz. „Wir nehmen unseren gesellschaftlichen Auftrag, zur Fachkräftesicherung beizutragen, sehr ernst – und Praxis@Campus ist ein zentrales Instrument dafür.“

Praxis@Campus ist jedoch weit mehr als eine Karrieremesse: Sie bietet einen Raum für den intensiven Erfahrungsaustausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Ziel ist es, neue Perspektiven für gemeinsame Projekte und innovative Kooperationen zu entwickeln. Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung: „Praxis@Campus ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Transferarbeit lebendig gestaltet werden kann. Die Veranstaltung trägt entscheidend dazu bei, Theorie und Praxis zu verzahnen und langfristige Netzwerke zu knüpfen. Die enge Verbindung zu Unternehmen in der Region ermöglicht es uns, passgenaue Angebote für beide Seiten zu entwickeln.“

Erstmals kam in diesem Jahr ein digitales Matching-Tool zum Einsatz, das Studierende und Unternehmen gezielt vernetzte – eine Innovation, die zeigt, wie die Messe kontinuierlich weiterentwickelt wird. Langfristig verfolgt die Hochschule das Ziel, einen ganzjährigen Career Service mit durchgängiger Jobvermittlung und vielfältigen Formaten zu etablieren.

Die Resonanz war erneut beeindruckend: Alle Ausstellerplätze waren bereits drei Monate im Voraus vergeben – ein klarer Beleg für die Attraktivität der Messe. Unternehmen, die in diesem Jahr nicht teilnehmen konnten, sollten sich frühzeitig für 2026 anmelden, um Teil dieses erfolgreichen Recruiting-Formats zu werden.

Ramona Schneider, Employer Branding Manager, LTS in Andernach zieht ein positives Fazit: „Als regional verankertes Unternehmen ist die Karrieremesse ein wichtiger Ort, um Fachkräfte von morgen zu gewinnen und sich zu vernetzen.“

Praxis@Campus ist ein fester Bestandteil der Hochschule Koblenz – organisiert von der Abteilung Transfer und mitgestaltet von Studierenden, die mit frischen Ideen jedes Jahr neue Impulse setzen. Die Hochschule blickt auf eine erfolgreiche Messe zurück und richtet den Blick bereits nach vorn – auf die Praxis@Campus 2026.