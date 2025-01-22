KOBLENZ – Präsentation visionärer Brückenentwürfe für Koblenz – Studierende der Hochschule Koblenz entwickeln innovative Konzepte

An der Hochschule Koblenz präsentierten Masterstudierende des Fachbereichs bauen – kunst – werkstoffe ihre Entwürfe für eine Geh- und Radwegbrücke über die Hafeneinfahrt zwischen Ehrenbreitstein und Pfaffendorf sowie für die Neugestaltung der Hafenmole und angrenzender Bereiche nördlich der Pfaffendorfer Brücke. Der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz David Langner war zu Gast und zeigte sein Interesse an den Ideen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, wie eine neue fuß- und radverkehrsgerechte Verbindung über die Hafeneinfahrt künftig aussehen könnte und welche städtebaulichen sowie landschaftsplanerischen Potenziale im Umfeld der Mole liegen. Acht innovative und interdisziplinär entwickelte Entwürfe wurden der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Arbeiten entstanden im Rahmen des Moduls „Integrales Planen“, in dem Masterstudierende der Architektur und des Bauingenieurwesens in Teams zusammenarbeiten. Unter der Betreuung von Prof. Marc Immel und Prof. Dr. Andreas Laubach wurden gestalterische Qualität, Einbindung in den sensiblen Ort sowie statische und konstruktive Machbarkeit gleichermaßen berücksichtigt. Prof. Laubach hob die Bedeutung des interdisziplinären Formats hervor: „Gerade das integrale Planen – also das frühzeitige Zusammendenken von Gestaltung, Konstruktion und Umsetzbarkeit – ermöglicht realitätsnahe und zugleich visionäre Konzepte. Unsere Studierenden lernen hier, Verantwortung für komplexe städtebauliche Aufgaben zu übernehmen.“

Als Hochschulstadt profitieren wir von der Expertise der Studierenden und Lehrenden. Wenn es um die Stadtgestaltung geht, sind uns Visionen willkommen, denn nur so können wir uns weiterentwickeln und Koblenz verbessern“, sagte David Langer, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz.

Das interdisziplinäre Modul wird bereits zum zehnten Mal erfolgreich in Kooperation mit Städten und Gemeinden der Region durchgeführt. Es versteht sich als Ideengeber im Vorfeld konkreter Projekte und zeigt mögliche Entwicklungsszenarien auf. Die Aufgabenstellung für das Projekt in Koblenz wurde in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz – dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung sowie dem Tiefbauamt – entwickelt.

Bewusst offen formulierte Rahmenbedingungen ermöglichten eine große Bandbreite an Lösungsansätzen. So entstanden acht sehr unterschiedliche Entwürfe, die als Anregungen und Diskussionsgrundlage für eine mögliche Realisierung dienen können. Die Studierenden präsentierten ihre Konzepte anschaulich anhand von Modellen, Präsentationen und Visualisierungen. Im Anschluss an die Vorstellung erfolgte eine fachliche Bewertung der Arbeiten.

Mit dem Projekt unterstreicht die Hochschule Koblenz einmal mehr ihre enge Verbundenheit mit der Region und ihre Bereitschaft, auch künftig kommunale Vorhaben mit fachlicher Expertise und kreativen Impulsen zu unterstützen. Foto (Bild: Hochschule Koblenz/ Martin Lisek)