KOBLENZ – pop rlp lädt zum open house ein – Exklusive Einblicke in die Popmusikförderung in Rheinland-Pfalz

Das Kompetenzzentrum für Popularmusik Rheinland-Pfalz, kurz pop rlp, öffnet am Donnerstagabend, dem 11. Juni 2026 seine Türen und lädt zum open house ein. Interessierte Besucher haben ab 17 Uhr die Möglichkeit, die Arbeit von pop rlp kennenzulernen und einen Einblick in die vielfältigen Projekte und Angebote zur Förderung der Popmusikszene in Rheinland-Pfalz zu erhalten.

Im Rahmen der Veranstaltung stellt pop rlp seine Programme und Initiativen vor, die sich gezielt an Musikschaffende und Akteure der Branche richten. Besucher können sich über Fördermöglichkeiten informieren, Einblicke hinter die Kulissen gewinnen und mit dem Team sowie anderen Interessierten ins Gespräch kommen. Das open house bietet zudem Raum für Austausch, Vernetzung und neue Impulse innerhalb der regionalen Musikszene.

Ein besonderes Highlight bildet zum Abschluss Live-Musik der Koblenzer Newcomerband Herbstwind. Für die Teilnahme am Konzert ist eine vorherige Anmeldung über Eventbrite erforderlich. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für Musik interessieren – unabhängig davon, ob sie selbst kreativ tätig sind oder die Szene einfach näher kennenlernen möchten.