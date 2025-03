KOBLENZ – Polizei warnt vor Betrügereien in Zusammenhang mit vermeintlichen Antiquitätenankäufern

Seit geraumer Zeit häufen sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Koblenz Vorfälle im Zusammenhang mit unseriösen Antiquitätengeschäften. Derzeit befinden sich einige dieser Vorgänge in der Bearbeitung der Kriminalpolizei, da Betrugs- oder Diebstahlstatbestände im Rahmen der geschäftlichen Abwicklung in den Wohnräumen verwirklicht wurden. Grundlage dieser vorgenannten Geschäfte sind Papierflyer, auf welchen dafür geworben wird, Antiquitäten o.ä. anzukaufen. Diese Flyer sind oft in Tageszeitungen beigelegt. Wird die auf den Flyern genannte Telefonnummer gewählt und der Besitzer der Waren geht auf das Angebot ein, werden später die vermeintlichen Interessenten persönlich beim Anbieter vorstellig und nehmen die Waren in Augenschein. Oftmals wird im Rahmen des Gesprächs auch nach Schmuck gefragt, der ebenfalls angekauft werden kann. Hierbei wird dann oftmals unter dem Vorwand, den Schmuck auf den Wert prüfen zu wollen, eine geringe Anzahlung geleistet und der Schmuck mitgenommen. Eine Restzahlung erfolgt daraufhin in vielen Fällen nicht. Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, oben beschriebene Geschäfte innerhalb der Wohnräume abzuwickeln. Schmuck oder Wertgegenstände sollten erst nach Einigung und Geldübergabe, am besten unter Zeugen, ausgehändigt werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt sich den Ausweis zeigen und fixiert den Vertrag schriftlich. Insbesondere alleinstehende Menschen sollten sich im Vorfeld den Rat von Verwandten oder Freunden einholen, gerne auch bei der Polizei. Quelle: Polizei