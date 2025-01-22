KOBLENZ – Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug in Koblenz

Am 15. August 2025 kam es zur rechtswidrigen Geldabhebung an einem Geldautomat im Schängel Center Koblenz. Die Geschädigte wurde zuvor Opfer des Phänomens „falscher Bankmitarbeiter“ und übergab dem Täter ihre EC-Karte. Fotos des Täters sind in im Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/ovIxQUM. Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261 92156-390 entgegen. Quelle Polizei