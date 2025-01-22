KOBLENZ – Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Maria M. aus Koblenz

Seit dem 06. Januar 2026 wird die 16-jährige Maria M. vermisst. Zuletzt aufgehalten hat sie sich in Koblenz Arenberg. Maria ist schlank, ca. 160 groß, hat dunkle Haare und trägt eine Brille. Angaben zur Kleidung sind nicht bekannt. Maria ist im Besitz eines Deutschland-Tickets und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Neben einem Hinweis auf einen Aufenthalt in Montabaur könnte sie sich zumindest kurzzeitig in Düsseldorf und auch Köln aufhalten. Fotos der Vermissten sind hier einsehbar: https://s.rlp.de/CoUQYqq. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390. Quelle Polizei