KOBLENZ – Neue Institutsleitung, neuer Institutsrat: Das IFW der Hochschule Koblenz stellt sich neu auf

An der Hochschule Koblenz wurden Anfang dieses Jahres die Gremien des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung und Weiterbildung (IFW) neu besetzt. Der Fachbereichsrat Sozialwissenschaften entschied sich einstimmig für die neue, vierköpfige und – entsprechend der IFW-Ordnung – geschlechterparitätische Besetzung der Institutsleitung: Prof. Dr. Stephan Bundschuh, Soziologe und Philosoph (Geschäftsführung); Prof. Dr. Judith Hilgers, Soziologin (stellvertretende Geschäftsführung); Sophie Klaes, M.A., Sozialpädagogin; Prof. Dr. Marc-Ansgar Seibel, Theologe und Sozialpädagoge. Die neue Leitung und der neue Rat haben das gemeinsame Ziel, die Weiterentwicklung des IFW voranzutreiben.

Hintergründe und Reaktionen zur Wahl

Das IFW ist ein Institut des Fachbereichs Sozialwissenschaften, das wissenschaftliche Weiterbildungen organisiert und Forschungsprojekte innerhalb des Fachbereichs unterstützt und begleitet. Die Organe des IFW werden für eine Amtszeit von drei Jahren vom Fachbereichsrat gewählt.

„Wir im IFW freuen uns sehr, dass Stephan Bundschuh uns mit seinen umfangreichen Erfahrungen in der Forschung und Personalführung, aber vor allem als engagierter und geschätzter Institutsleiter erhalten bleibt“, erklärt Justin Geißler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IFW.

Prof. Bundschuh ist Experte für Antirassismusarbeit, Migrationspädagogik und Sozialraumorientierung und hat sich durch zahlreiche Publikationen, Vorträge und Forschungsprojekte profiliert. „Ich danke den aus der Leitung ausgeschiedenen Kollegen Prof. Dr. Jürgen Bauknecht und Prof. Dr. Katrin Schneiders für die konstruktive Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren“, so Prof. Bundschuh. Er fügt hinzu: „Die Neuwahl hat gezeigt, dass die paritätische Besetzung der Institutsleitung nicht nur eine formale Vorgabe ist, sondern eine produktive Atmosphäre schafft. Die neue Leitung vereint erfahrene Mitglieder und neue Impulse gleichermaßen.“

Herausforderungen und Aufgaben

Mit der neuen Leitung sind auch zentrale Herausforderungen verbunden. Das breite Weiterbildungsangebot stellt eine organisatorische Herausforderung für die personellen Ressourcen des IFW dar. Zudem sollen neue Forschungsprojekte initiiert und Drittmittel akquiriert werden.

Die Wahl von Prof. Hilgers als stellvertretende Institutsleitung erweist sich dabei als wertvolle Bereicherung für das IFW. Die Soziologin verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Drittmittelakquise und der Durchführung von Forschungsprojekten – auch im IFW. „Ich schätze sehr, dass wir mit dem IFW ein Institut an der Hochschule haben, das einen verlässlichen Rahmen für sozialwissenschaftliche Forschung bietet. In den letzten Jahren konnten beispielsweise mehrere große Forschungsprojekte mit einem Drittmittelvolumen von über 1,5 Millionen Euro erfolgreich beantragt und durchgeführt werden, die die Praxis der Sozialen Arbeit in den jeweiligen Handlungsfeldern bereichert haben. Daran gilt es anzuknüpfen. Ich freue mich auf die nächsten drei Jahre“, so Prof. Hilgers.

Auch Prof. Bundschuh betont die zukünftigen Herausforderungen: „Unter neuen organisatorischen und finanziellen Bedingungen wird sich das IFW weiterhin dafür einsetzen, die sozialwissenschaftliche Forschung und den Theorie-Praxis-Transfer durch Weiterbildungen und Tagungen an der Hochschule Koblenz zu fördern.“

Zusammensetzung des Institutsrats

In den die Institutsleitung begleitenden Rat des IFW wurden folgende Mitglieder der Hochschule gewählt: Prof. Dr. Thomas Arnold, Schama Asmellash (studentisches Mitglied), Prof. Dr. Miriam Baghai-Thordsen, Prof. Dr. Katy Dieckerhoff, Thora Ehlting, M.A., em. Prof. Dr. Robert Frietsch, Prof. Dr. Kathrin Klein-Zimmer, Prof. Dr. Paul Krappmann, Prof. Dr. Steffen Kröhnert, Prof. Dr. Agnieszka Maluga, Prof. Dr. Katrin Schneiders, Prof. Dr. Martin Schmid und Prof. Dr. Irit Wyrobnik. Zudem gehören Prof. Dr. Michael Müller (Hochschule Kiel) und Dr. Eren Yildirim Yetkin (Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin) als außerordentliche Mitglieder dem Rat an.