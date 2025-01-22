KOBLENZ – Möglicher schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Balduinbrücke in Koblenz

Entgegen der ersten medizinischen Einschätzung war die geschädigte Person nach einer Untersuchung im Krankenhaus lediglich leicht verletzt. Durch einen verständigten Gutachter konnten keine, einem Verkehrsunfall zuzuordnenden, Spuren an Bekleidung und Schuhen festgestellt werden. Aktuell wird eher von einem Sturz als einem Verkehrsunfall ausgegangen. Auch konnte trotz Ausleuchtung mit Hilfe der Feuerwehr keine entsprechende Unfallstelle gefunden werden. Aus diesem Grund verzichtet die Polizei zunächst auf weitere sofortige Maßnahmen und nimmt die Ermittlungen im Tagesverlauf wieder auf. Quelle Polizei