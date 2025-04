KOBLENZ – Lotto Rheinland-Pfalz wird Partner der Region56+

Die Regionalmarketinggesellschaft Region56+ freut sich, die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH als neuen Partner im Netzwerk begrüßen zu dürfen. Mit dem Beitritt des traditionsreichen Unternehmens wird die regionale Zusammenarbeit in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur weiter gestärkt.

Seit über 70 Jahren steht Lotto Rheinland-Pfalz für gesellschaftliches Engagement, Verlässlichkeit und regionale Förderung. Als wichtiger Unterstützer zahlreicher Projekte in Sport, Kultur und Sozialem bringt das Unternehmen neben wirtschaftlicher Stabilität auch ein tiefes Verständnis für die Bedeutung regionaler Entwicklung mit.

Christian Kassner, Geschäftsführer der Region56+, betont: „Wir freuen uns sehr über den Beitritt von Lotto Rheinland-Pfalz. Mit einem so engagierten Partner an unserer Seite können wir den Mehrwert für die Region weiter steigern – in Bereichen wie Bildung, Kultur und Infrastruktur.“

Christian Schröder, ebenfalls Geschäftsführer der Region56+, ergänzt: „Lotto Rheinland-Pfalz steht wie kaum ein anderes Unternehmen für Verantwortung und Nähe zur Region. Diese Werte passen perfekt zu unserem Netzwerk und unserer Vision.“

Jürgen Häfner, Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, zur Partnerschaft: „Regionale Entwicklung gelingt nur gemeinsam. Mit unserer Partnerschaft bei Region56+ wollen wir gezielt dazu beitragen, die Vielfalt und Stärke unserer Region sichtbar zu machen und zukunftsweisende Projekte zu fördern.“

Mit dem neuen Partner erweitert sich das Netzwerk der Region56+ um einen weiteren bedeutenden Akteur aus Rheinland-Pfalz. Die Partnerschaft steht für die gemeinsame Vision, die Region nachhaltig zu stärken und zukunftsfähig zu gestalten. Foto: Mario Harbauer