KOBLENZ – Kinder-Uni Koblenz: Hochschule Koblenz und Universität Koblenz ziehen Jahresbilanz

Mit großer Begeisterung blicken die Organisatorinnen und Organisatoren der Kinder-Uni Koblenz auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Das gemeinsame Projekt von Hochschule Koblenz und Universität Koblenz hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis zwölf Jahren auf kindgerechte Weise an die Welt der Wissenschaft heranzuführen. Gefördert vom Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit zieht die Kinder-Uni jedes Jahr zahlreiche junge Forscherinnen und Forscher an.

Vielfältige Themenwelten

In insgesamt 18 Vorlesungen, Seminaren und Workshops entdeckten die Kinder spannende Themen aus Wissenschaft, Technik und Kultur. Sie philosophierten über große Lebensfragen, erforschten den Ursprung der menschlichen Sprache und erhielten Einblicke in Animation und Künstliche Intelligenz.

Die Veranstaltungen boten zudem globale Perspektiven: Bei der UBONGO-Spieleforschung lernten die Kinder, wie Gleichaltrige in Tansania spielen und lernen, während Roboterfiguren wie Robbi und Roki zu kreativen Ideen über Roboterdarstellung in Medien anregten.

Naturwissenschaftliche Phänomene wurden anschaulich erlebbar: Vom Gewitterexperiment „Donnerwetter!“ bis zum Wasserkreislauf konnten die jungen Forschenden hautnah beobachten, wie unsere Welt funktioniert. Auch Geschichte und aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit standen auf dem Forschungsprogramm.

Blick nach vorn

Das Team der Kinder-Uni arbeitet bereits an einem neuen, spannenden Programm für 2026, das die Neugierde und den Wissensdurst der jungen Teilnehmenden erneut entfachen soll. Alle aktuellen Informationen, das vollständige Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte auf der Website www.kinderuni-koblenz.de. Fragen zu den Inhalten können gerne per E-Mail an info@kinderuni-koblenz.de gerichtet werden.

Die Kinder-Uni Koblenz bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmenden, Unterstützenden und den engagierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für ein erfolgreiches Jahr 2025 – und freut sich darauf, auch 2026 wieder viele Kinder für die Wissenschaft zu begeistern.