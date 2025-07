KOBLENZ – Karriere machen in der Logistik! – Geprüfter Fachwirt für Güterverkehr und Logistik – Bachelor Professional in Transport Management and Logistics

Der Lehrgang der IHK-Akademie Koblenz bereitet sie mit einer Mischung aus Online- und Präsenzunterricht gezielt auf die IHK-Prüfung vor – praxisnah und neben dem Beruf. Inhalte der Weiterbildung sind unter anderem: Entwicklung und Vermarktung von Güterverkehrs- und Logistikdienstleistungen. Erstellen von Güterverkehrs- und Logistikdienstleistungen. Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit. Nutzen Sie diese praxisnahe Qualifikation, um Ihre Karrierechancen im zukunftsstarken Bereich der Logistik gezielt zu erweitern. Jetzt durchstarten – Lehrgangsbeginn am 25. August 2025! Alle Infos bei Sonja Pelz: pelz@ihk-akademie-koblenz.de | 0261 3047174 Oder online auf www.ihk-akademie-koblenz.de mit dem Webcode FWGL.